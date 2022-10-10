Где смотреть Боруссия Дортмунд – Севилья, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 11 октября

Во вторник, 11 октября, сыграют Боруссия Дортмунд и Севилья в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол-2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Севилья