Где смотреть Боруссия Дортмунд – Севилья, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 11 октября

Теги Боруссия Дортмунд Севилья Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 11 октября, сыграют Боруссия Дортмунд и Севилья в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол-2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Севилья

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