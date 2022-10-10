Копенгаген – Манчестер Сити 11.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Не пугайтесь и не спешите перепроверять ваш журнал сделанных ставок или календарь матчей. Все вы увидели правильно: 5 октября встреча двух команд из лигочемпионской группы G проходила на арене «Этихад», а теперь вас ждет ответный матч между чемпионом Англии и чемпионом Дании, который состоится на легендарном копенгагенском «Паркене», принимавшем год назад матчи чемпионата Европы.

Мы увидим вторую дуэль Якоба Неструпа и Пепа Гвардиолы. Какие выводы сделали оба тренера после миновавших встреч (и особенно после разгромного счета 5:0), покажет игра. Мы предлагаем вам наиболее разумную ставку на матч и разъясним ситуацию с командами, а также аргументы в пользу предложенной нами ставки на встречу.

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Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 (кэф 2.45), инд. тотал «Ман Сити» больше 3.5 (кэф 2.65).

Копенгаген

Какая боль, какая боль… Ну вы догадались, можно далее не продолжать. «Ман Сити» вообще играл против действующего чемпиона Дании, но по ходу матча стороннему зрителю трудно было поверить, что Гвардиоле противостоит чемпион страны. Датчане ничего не показали вообще в атаке: третий матч уже без забитых мячей, всего два удара по воротам Эдерсона, и оба даже не в створ. Ну а оборону все увидели: датчане сопротивляться вообще то ли не хотели, то ли не могли. Камиль Грабара, защищавший ворота «Копенгагена», старался изо всех сил. Но кто ж виноват, что защита так сыграла?

Ситуация для датчан осложняется еще и тем, что «Копенгаген» идет даже не на первом, а на 6-м месте (!) в турнирной таблице чемпионата Дании, проигрывая 8 очков «Норшелланну». Схема чемпионата схожа с той, какая была в переходном сезоне РПЛ 2011/2012: из 12 команд шесть будут по окончании регулярки разыгрывать медали, а остальные шесть будут бороться, чтобы не вылететь. И напомним, что у датчан выгнали 20 сентября Йесса Торупа с тренерской позиции: несмотря на ничью против «Севильи» (0:0), этого никто в клубе не оценил.

Манчестер Сити

Продолжаем разговор. Вот такой вот ремейк хита «Аргентина-Ямайка» под аккомпанемент одноклубников исполнил Эрлинг Холанн, забив два мяча (особенно классным оказался второй) и никто не будет спорить, что у этого таланта большое будущее. «Ман Сити» продолжает уверенно лидировать в своей группе с 11 забитыми мячами: единственный пропущенный от «Боруссии». И ответная встреча против «Копенгагена» уже в следующем туре ЛЧ. Эдерсон в том матче вообще спал. Вспоминая сюжет известного анекдота, он мог спокойно сходить за пивом, а вот гол бы ему точно не забили.

Ну а что касается АПЛ, то пока что «Ман Сити» из-за двух досадных ничейных результатов отстает на очко от «Арсенала», который в кои-то веки лидирует в АПЛ после 8 сыгранных встреч. 8 октября в очередном туре «горожане» будут принимать у себя дома «Саутгемптон», который болтается где-то в самом низу турнирной таблицы (хотя уже успел дать пинка «Челси» в начале сезона).

Статистика

Учитывая минувшую встречу, посмотрим, что получается почти за неделю до ответного матча, и огласим результаты пяти предыдущих встреч. Начнем с «Копенгагена»: забегая вперед, скажем, что ситуация очень даже аховая.

10 сентября. Высшая лига Дании. Оденсе 2:1 Копенгаген .

. 14 сентября. Лига чемпионов. Копенгаген 0:0 Севилья.

0:0 Севилья. 18 сентября. Высшая лига Дании. Мидтьюлланд 2:1 Копенгаген .

. 2 октября. Высшая лига Дании. Копенгаген 1:0 Орхус.

1:0 Орхус. 5 октября. Лига чемпионов. Манчестер Сити 5:0 Копенгаген.

Три поражения, одна ничья и всего одна победа. И в трех случаях датчане сподобились всего на один гол, а еще в двух вообще не забили. Откровенно говоря, комментировать тут вообще нечего. Томасу Дилейни, который играет за «Севилью», даже страшно смотреть на результаты: ведь в «Копенгагене» он начинал свою карьеру, играя там до 2016 года. Давайте посмотрим просто, что там вообще есть в активе игроков клуба: не все интересовались подробно его статистикой. Сразу скажем: в Лиге чемпионов голов у команды до сих пор нет.

Наш старый знакомый Виктор Классон в 11 играх датского чемпионата накололотил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Вот что называется угадал с командой.

в 11 играх датского чемпионата накололотил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Вот что называется угадал с командой. Был в датском клубе еще один бомбардир, Пеп Бьель : в минувшем сезоне он забил 11 мячей в датском чемпионате, а в этом розыгрыше Высшей лиги Дании отличился также 6 голами (два с пенальти) и 3 голевыми передачами. Но затем он перешел в «Олимпиакос», за который теперь и играет в еврокубках.

: в минувшем сезоне он забил 11 мячей в датском чемпионате, а в этом розыгрыше Высшей лиги Дании отличился также 6 голами (два с пенальти) и 3 голевыми передачами. Но затем он перешел в «Олимпиакос», за который теперь и играет в еврокубках. В активе того же Классона три желтые карточки в Датской Высшей лиге. Столько же у Хаукона Харальдссона и Виктора Кристианссена .

и . Ну а про вратарей отдельный разговор. Просто почитайте статистику в датском чемпионате. Мэтью Райан: 6 матчей, 7 пропущенных мячей. Карл-Юхан Юнссон: 4 матча, 9 пропущенных мячей. Камиль Грабара: 2 матча, 2 пропущенных мяча. Причем в одном из матчей Грабара заменил Юнссона по ходу встречи. Ноу комментс, как говорится…

Ну а у «Ман Сити» пять побед в пяти предыдущих матчах, если уж не тянуть резину. Просто коротко перечислим, кому досталось на орехи от Гвардиолы:

6 сентября. Лига чемпионов. Севилья. 4:0.

14 сентября. Лига чемпионов. Боруссия Дортмунд. 2:1.

17 сентября. АПЛ. Вулверхэмптон. 3:0.

2 октября. АПЛ. МЮ. 6:3.

5 октября. Лига чемпионов. Копенгаген. 5:0.

Последние два матча лишь доказывают, что такой атаки у клуба давненько не было. Особенно в манчестерском дерби. Удивительно, если и в этот раз у «Сити» произойдет катастрофа в еврокубках. Гвардиола уже просто не знает, что сделать, чтобы ему покорился еврокубок с «горожанами». Ну и звездная или фантастическая статистика клуба в качестве подарка.

У Эрлинга Холанна , на минуточку, 14 голов в АПЛ (плюс три голевые) и 5 в Лиге чемпионов. А всего в Лиге чемпионов за его карьеру он отличился 28 раз. Для сравнения: у Луиса Суареса и Ривалдо по 27 голов. Еще по 28 голов в активе Райана Гиггза и Жан-Пьера Папена . Вот такая вот фантастическая во всех смыслах статистика. Роналду и Месси, трепещите!

, на минуточку, 14 голов в АПЛ (плюс три голевые) и 5 в Лиге чемпионов. А всего в Лиге чемпионов за его карьеру он отличился 28 раз. Для сравнения: у и Ривалдо по 27 голов. Еще по 28 голов в активе и . Вот такая вот фантастическая во всех смыслах статистика. Роналду и Месси, трепещите! Фил Фоден скромно идет вторым в гонке бомбардиров «Сити» с 5 голами в АПЛ. Плюс еще две голевые передачи там же. Ну и один гол в ворота «Севильи» у него есть.

скромно идет вторым в гонке бомбардиров «Сити» с 5 голами в АПЛ. Плюс еще две голевые передачи там же. Ну и один гол в ворота «Севильи» у него есть. Кевин де Брюйне примерил на себя мантию Месута Озила и уже раздал 8 голевых ассистов в АПЛ, забив один раз. В Лиге чемпионов у него два таких крутых ассиста.

примерил на себя мантию Месута Озила и уже раздал 8 голевых ассистов в АПЛ, забив один раз. В Лиге чемпионов у него два таких крутых ассиста. Бернарду Силва также входит в квартет героев системы «гол+пас» в АПЛ, забив 2 гола и отдав 4 голевые передачи. Не забудем еще Жоау Канселу с тремя голевыми в ЛЧ.

также входит в квартет героев системы «гол+пас» в АПЛ, забив 2 гола и отдав 4 голевые передачи. Не забудем еще с тремя голевыми в ЛЧ. Эдерсон пропустил 9 мячей в 8 турах АПЛ, но все-таки не стоит забывать, что три залетели в «хоккейном» по игровому счету дерби с «МЮ». В Лиге чемпионов ему насолили только один раз, и то это была «Боруссия».

Прогноз

Ну а вот и, так сказать, автор коэффициентов для нашего прогноза в лице PARI. Исход обсуждать не будем: просто нечего тут говорить при кэфе 15.0 на датчан. Есть подозрение, что они не то что не могут, они даже не хотят выигрывать хоть какую-либо встречу… Нас здесь интересует больше тотал, и здесь есть соблазн замахнуться еще раз на повторение матча. Конечно, всякое бывало: бывало, что в двухматчевом противостоянии одна и та же команда выигрывала оба матча 3:0 или 4:1. Но 5:0 было бы многовато… Хотя для команды Пепа Гвардиолы невозможное возможно. Поэтому можно было бы рискнуть и поставить на тотал больше 4.5 и на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 3.5. Кэфы там в районе 2.5 колышутся (2.48 на общий тотал, 2.65 на тотал «Ман Сити»), но все будет зависеть еще и от игры против «Саутгемптона». Если там никто не травмируется, то тогда есть реальный шанс повторить домашний успех.

Хотя, в принципе, и победа 1:0 тут тоже для «Ман Сити» сгодится: три очка есть три очка. А вот у датчан кэфы на то, что они вообще забьют, примерно равные: 1.93 на то, что хоть раз попадут (тотал больше 0.5) против 1.87 на очередной «сушняк». Быть или не быть их голу? Удастся ли многострадальному Классону что-нибудь сделать?

Подведем итог. Исход тут обсуждать вообще нечего, а вот с тоталом стоит призадуматься: есть вероятность у Гвардиолы сделать так, чтобы опять случилось 5:0. А может быть, и 4:1 на крайняк (хотя Эдерсон и оборона не должны давать датчанам ни малейшей поблажки). Здесь уверенность почти стопроцентная. Вот быть или не быть датскому голу? Есть ли там в составе «Копенгагена» свой Гамлет, способный найти управу на манчестерского Клавдия? Решайте сами, вот здесь мы рекомендаций не даем, так как самим интересно узнать, способен ли «Копенгаген» атаковать.

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Где смотреть Копенгаген – Манчестер Сити