«Лейпциг» подписал вратаря сборной Норвегии Нюланда из-за травмы Гулачи

Теги бундеслига Германия сборная Норвегии по футболу трансферы Петер Гулачи РБ Лейпциг Эрьян Нюланд Футбол

«РБ Лейпциг» объявил о трансфере голкипера Эрьяна Нюланда.

Немецкий клуб подписал с 32-летним игроком сборной Норвегии контракт до июня 2023 года.

Нюланд перешел в «Лейпциг» свободным агентом, его последним клубом был «Рединг», который он покинул минувшим летом.

Также вратарь известен по выступления за «Борнмут», «Астон Виллу», немецкий «Ингольштадт» и «Мольде».

При этом не Нюланд не сможет играть за «Лейпциг» на групповой стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Лейпциг» подписал Нюланда в связи с травмой основного голкипера Петера Гулачи.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные