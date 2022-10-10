«Лейпциг» подписал вратаря сборной Норвегии Нюланда из-за травмы Гулачи
«РБ Лейпциг» объявил о трансфере голкипера Эрьяна Нюланда.
Немецкий клуб подписал с 32-летним игроком сборной Норвегии контракт до июня 2023 года.
Нюланд перешел в «Лейпциг» свободным агентом, его последним клубом был «Рединг», который он покинул минувшим летом.
Также вратарь известен по выступления за «Борнмут», «Астон Виллу», немецкий «Ингольштадт» и «Мольде».
При этом не Нюланд не сможет играть за «Лейпциг» на групповой стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Лейпциг» подписал Нюланда в связи с травмой основного голкипера Петера Гулачи.
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