«Лейпциг» подписал вратаря сборной Норвегии Нюланда из-за травмы Гулачи

объявил о трансфере голкипера .

Немецкий клуб подписал с 32-летним игроком сборной Норвегии контракт до июня 2023 года.

Нюланд перешел в «Лейпциг» свободным агентом, его последним клубом был «Рединг», который он покинул минувшим летом.

Также вратарь известен по выступления за «Борнмут», «Астон Виллу», немецкий «Ингольштадт» и «Мольде».

При этом не Нюланд не сможет играть за «Лейпциг» на групповой стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Лейпциг» подписал Нюланда в связи с травмой основного голкипера .