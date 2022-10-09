Слуцкий о том, что состав «Рубина» считают сильным: «Мы что, Мбаппе купили? Как говорил Аршавин, ожидания – это проблема ожидающего, а не наша»

высказался о выступлениях «Рубина» в МЕЛБЕТ-Первой лиге.

У казанцев 6 побед, 4 ничьих и 3 поражения в 12 матчах чемпионата. Сегодня «Рубин» обыграл СКА из Хабаровска (2:1).

– Многие эксперты говорили, что «Рубин» с таким составом пройдет по турниру достаточно легко.

– С каким таким?

– Все считают, что состав довольно сильный.

– У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.

– Все-таки вот эти относительные неудачи на старте с чем связываете? Либо это что-то внутри команды, либо уровень первой лиги вырос?

– У нас сейчас все футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Попов, Фамейе, Зотов, Горбунов, который в «Нижнем Новгороде» не играл, играл только в ФНЛ. Мы же не взяли футболистов, которые принципиально иного уровня. Это футболисты, которые играли в ФНЛ.

Многие наши игроки как играли на уровне ФНЛ, так и играют, стараются. Преимущества большого нет ни у одной команды. Посмотрите «КАМАЗ» первые пять туров выигрывает, потом шесть туров подряд не может выиграть. Лига очень ровная.

Если хочется создать иллюзию «галактикос», то окей. Но на самом деле лига ровная и практически по всем атакующим статистическим метрикам мы находимся в лидирующей группе и продолжаем бороться за лидерство в Первой лиге.

Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то – это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Если все ожидали, что будет так, то мы так не ожидали, и мы понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах, где многое решают какие-то нюансы игрового характера, судейские и так далее.

Еще раз говорю, что могут ожидать что угодно, но вопрос в том, что наши ожидания пока совпадают с реалиями. Более того весь чемпионат для любой команды будет очень тяжелый.

Когда последняя команда «Волга» обыгрывает на выезде первую команду «Аланию», то для ФНЛ это абсолютно нормальные результаты. Нельзя сказать, что кто-то гиперудивился. То есть это лига, где нет сенсаций, – сказал тренер .