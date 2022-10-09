Верратти об удалении Рамоса: «Зачем судьи становятся главными героями? Они спятили!»

остался недоволен судейством матча Лиги 1 между «ПСЖ» и (0:0).

Защитник парижан получил желтую и красную карточки за споры с арбитром в течение минуты.

Минуту спустя предупреждение за несогласие с судьей также получил Верратти.

«Если судья делает это специально, то это плохо. Мы тренируемся всю неделю, чтобы победить, а не для того, чтобы привыкать к такому…

Зачем они [судьи] становятся главными героями [матча]? Зачем? Они спятили!» – сказал хавбек в перерыве матча.

На второй тайм главный тренер парижан Кристоф Гальтье выпустил вместо Верратти Витинью.