Верратти об удалении Рамоса: «Зачем судьи становятся главными героями? Они спятили!»

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Марко Верратти остался недоволен судейством матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом» (0:0).

Защитник парижан Серхио Рамос получил желтую и красную карточки за споры с арбитром в течение минуты.

Минуту спустя предупреждение за несогласие с судьей также получил Верратти.

«Если судья делает это специально, то это плохо. Мы тренируемся всю неделю, чтобы победить, а не для того, чтобы привыкать к такому…

Зачем они [судьи] становятся главными героями [матча]? Зачем? Они спятили!» – сказал хавбек «ПСЖ» в перерыве матча.

На второй тайм главный тренер парижан Кристоф Гальтье выпустил вместо Верратти Витинью.

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