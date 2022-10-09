Асхабадзе о газоне «Факела»: «Поле в Сочи намного хуже, но об этом никто не говорит. Мы не подаем жалобы в ЭСК, просто делаем свою работу»

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Роман Асхабадзе ответил на критику поля на стадионе «Факела».

Воронежцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ.

– Андрей Аршавин заметил, что поле было далеко не идеальным. Возможно, именно из-за этого Малком не попал в ворота из убойной позиции в первом тайме.

– На будущее. Все, кто скажет про наше поле, инфраструктуру или что-то там еще, заранее или постфактум будут определять для себя отговорки.

– Перестановки на тренерском мостике себя оправдывают?

– Сам вопрос некорректный. Мы ничего не оправдываем, а движемся по факту развития футбольного клуба. Мы, как и все болельщики, очень рады тому, что не проиграли ни одного матча в чемпионате после определенных изменений. Не уступили «Зениту», доказали свою состоятельность. В начале сезона сказали, что мы не будем мальчиками для битья. Несмотря на все сложности, отвечаем за свои слова.

– Не считаете, что «Факел» за последний месяц стал играть прагматичнее?

– Опять же, не хочу проводить параллели. Мы, слава богу, не проигрываем. А «Локомотив» победили. График у нас один из самых тяжелых. Об этом почему-то никто не говорит.

Поле в южном городе Сочи намного хуже, чем у нас. Но об этом тоже никто из вас не говорит почему-то. Мы не жалуемся ни на погоду, ни на поле. Не подаем жалобы в ЭСК. Просто делаем свою работу, – сказал генеральный директор воронежского клуба.

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