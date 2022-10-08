Аллегри про 0:2 с «Миланом»: «Нам нечего сказать. Плохая игра, провалились психологически. Двух голов можно было избежать»

Тренер прокомментировал поражение (0:2) в Серии А.

«Команда хорошо действовала в течение 20 минут, а затем начала давать пасы назад без всякой причины. Двух голов можно было избежать. Мы имели численное преимущество в некоторых моментах, но делали неправильный выбор. И в итоге заплатили высокую цену.

Мы должны отреагировать, у нас важная игра во вторник. У нас есть время, чтобы изменить ситуацию в Серии А. Мы еще не выигрывали на выезде, и мы должны это исправить.

Думаю, мы провели плохую игру технически, особенно во втором тайме. Мы провалились психологически, допустив слишком много ошибок. Нам нечего сказать.

Мы можем только реагировать, во вторник у нас еще одна важная игра Лиги чемпионов, а затем туринское дерби», – сказал .