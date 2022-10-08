Циннбауэр про 0:4 с «Сочи»: «Локомотиву» не повезло. Понимаю болельщиков, нужны результаты»

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Йозеф Циннбауэр прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Сочи» (0:4).

После этого поражения в 12-м туре Мир РПЛ Циннбауэр был уволен с поста главного тренера. Также свой пост покинул спортивный директор Томас Цорн.

«Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы. Понимаю болельщиков, нужны результаты. Такие выступления влияют на игроков, особенно на молодых», – сказал Циннбауэр в эфире «Матч Премьер».

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