Талалаев может возглавить «Локомотив». Гендиректор клуба Леонченко обсудил с ним эту возможность (Metaratings)
Андрей Талалаев может возглавить «Локомотив».
После сегодняшнего поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4) с поста главного тренера железнодорожников был уволен Йозеф Циннбауэр.
По информации Metaratings.ru, генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко обсудил с бывшим главным тренером «Ахмата» его возможное назначение на аналогичную должность в «Локо».
После 12 матчей Мир РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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