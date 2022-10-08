Талалаев может возглавить «Локомотив». Гендиректор клуба Леонченко обсудил с ним эту возможность (Metaratings)

Теги Локомотив Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Владимир Леонченко Йозеф Циннбауэр Футбол

Андрей Талалаев может возглавить «Локомотив».

После сегодняшнего поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4) с поста главного тренера железнодорожников был уволен Йозеф Циннбауэр.

По информации Metaratings.ru, генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко обсудил с бывшим главным тренером «Ахмата» его возможное назначение на аналогичную должность в «Локо».

После 12 матчей Мир РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. 

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