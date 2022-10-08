может возглавить .

После сегодняшнего поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4) с поста главного тренера железнодорожников был уволен .

По информации Metaratings.ru, генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко обсудил с бывшим главным тренером его возможное назначение на аналогичную должность в «Локо».

После 12 матчей Мир «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.