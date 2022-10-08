Поттер о 3:0: «Надо отдать должное «Вулвс», они устроили нам испытание во втором тайме. Эта игра – пример того, как нам нужно продолжать»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Лондонская команда одержала победу со счетом 3:0 в 10-м туре .

«Надо отдать должное «Вулвс», они вышли и устроили нам еще одно испытание во втором тайме.

Мы хотим забивать больше одного гола, мы играли хорошо, и если такой уровень игры сохранится, то голы придут. Эта игра – просто пример того, как нужно продолжать и поддерживать хорошую форму».

Об отзывах игроков о нем как о тренере

«Я с самого начала говорил, что был впечатлен тем, насколько они открыты, честны и ответственны. Трудно сохранять один и тот же состав, но в том, как мы играем, есть элемент стабильности. Очень доволен ребятами. Мы снова играем во вторник.

Победы в матчах помогают, поэтому мы с нетерпением их ждем. Это тяжелая работа, это важно, и ребята меня очень впечатлили», – сказал Поттер.