«Челси» выиграл 3 матча подряд под руководством Поттера. Только в первой его игре была ничья
«Челси» выиграл 3 матча подряд.
Сегодня лондонская команда одержала победу над «Вулверхэмптоном» в 10-м туре АПЛ – 3:0. До этого «синие» обыграли «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:1) и «Милан» в Лиге чемпионов (3:0).
«Челси» провел 4 матча под руководством Грэма Поттера и не проиграл ни одного из них – в первой игре при английском тренере лондонцы сыграли вничью с «Зальцбургом» в ЛЧ (1:1).
Следующий матч «Челси» проведет 11 октября – команда вновь сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов.
Комментарии