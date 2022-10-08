«Челси» выиграл 3 матча подряд под руководством Поттера. Только в первой его игре была ничья

«Челси» выиграл 3 матча подряд.

Сегодня лондонская команда одержала победу над в 10-м туре – 3:0. До этого «синие» обыграли «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:1) и «Милан» в Лиге чемпионов (3:0).

«Челси» провел 4 матча под руководством и не проиграл ни одного из них – в первой игре при английском тренере лондонцы сыграли вничью с «Зальцбургом» в ЛЧ (1:1).

Следующий матч проведет 11 октября – команда вновь сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов.