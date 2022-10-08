У Кассьерры нет голов в 12 матчах за «Зенит» в РПЛ. В «Сочи» он стал 2-м бомбардиром лиги в прошлом сезоне
Матео Кассьерра продлил серию без голов за «Зенит» в чемпионате России.
25-летний форвард не смог сегодня забить «Факелу» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1). Он попал в перекладину.
Матео не может поразить ворота уже в 12 матчах за клуб из Санкт-Петербурга в Премьер-лиге. У него есть 3 голевые передачи.
В минувшем сезоне Кассьерра забил 14 голов в 22 играх РПЛ за «Сочи» и в гонке бомбардиров уступил лишь Гамиду Агаларову.
Летом колумбийский футболист был куплен «Зенитом» у южан. За новый клуб он забил 3 гола – 1 в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» и 2 в Фонбет Кубке России. Статистика Кассьерры – здесь.
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