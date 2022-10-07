Ветеран «Зенита» Виктор Трембач: «Я не понимаю, зачем приобрели Алипа, Бакаева, Кассьерру и Адамова»

Полузащитник «Зенита» первой половины 1970-х годов Виктор Трембач прокомментировал состав петербуржского клуба.

– В «Зените» все держится на бразильцах. Не знаю, кто проводит селекцию в питерском клубе, но зачем они приобрели Алипа, Бакаева, Кассьерру, Адамова, я не понимаю. Они же сидят на лавке. По своему классу они не должны быть в «Зените». Меня удивляет, что их взяла такая команда, как «Зенит». Опять же смысла держать в команде Ерохина я не вижу.

– Агент Чистякова сказал, что его клиент не собирается покидать «Зенит», несмотря на недостаток игровой практики.

– Он гроши хорошие в Питере получает, поэтому никуда и не хочет. Куда он может пойти? В тот же «Ростов», в тот же «Спартак», куда еще? Сейчас из «Зенита» в чемпионате России можно перейти только в более слабую команду. А так – сидишь себе на скамейке, и капают тебе деньжата.

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