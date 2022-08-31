Кассьерра сделал дубль в игре с «Факелом». Он не забивал за «Зенит» с 9 июля

забил первые голы за почти за два месяца.

25-летний форвард из Колумбии дважды поразил ворота в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (2:0, перерыв).

На 23-й минуте пробил по воротам из-за штрафной, мяч влетел в сетку рикошетом от Кассьерры. На 33-й форвард сделал дубль, забив головой после паса .

Это второй и третий голы Матео за клуб из Санкт-Петербурга после перехода из «Сочи». 9 июля он забил «Спартаку» в рамках OLIMPBET Суперкубка России (4:0) в дебютной игре за «Зенит».

Теперь у Кассьерры 3 гола и 2 результативных паса в 9 матчах за «Зенит». Подробная статистика игрока доступна здесь.

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