Каллум Уилсон о Холанде: «Нам всем нужна «Серебряная бутса». Эрлинг побьет рекорд по голам в АПЛ за сезон и получит «Золотую»

призвал учредить «Серебряную бутсу» для всех игроков, кроме .

Норвежец из «Ман Сити» забил 14 голов в первых 8 матчах английской Премьер-лиги и лидирует в гонке бомбардиров.

«Мы, форварды, пытаемся конкурировать. Нападающий забивает больше всех и в конце сезона получает «Золотую бутсу». Но сейчас об этом речь не идет.

Холанду нужна своя , а нам – своя, «Серебряная бутса». Нам нужно кое-что, чтобы было справедливо.

Лично я думаю, что в этом году Эрлинг побьет рекорд по количеству голов, забитых за сезон в АПЛ», – сказал нападающий « .

У Холанда 14 мячей за 8 матчей АПЛ. А кто-нибудь вообще разгонялся быстрее?