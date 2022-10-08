Каллум Уилсон о Холанде: «Нам всем нужна «Серебряная бутса». Эрлинг побьет рекорд по голам в АПЛ за сезон и получит «Золотую»
Каллум Уилсон призвал учредить «Серебряную бутсу» для всех игроков, кроме Эрлинга Холанда.
Норвежец из «Ман Сити» забил 14 голов в первых 8 матчах английской Премьер-лиги и лидирует в гонке бомбардиров.
«Мы, форварды, пытаемся конкурировать. Нападающий забивает больше всех и в конце сезона получает «Золотую бутсу». Но сейчас об этом речь не идет.
Холанду нужна своя «Золотая бутса», а нам – своя, «Серебряная бутса». Нам нужно кое-что, чтобы было справедливо.
Лично я думаю, что в этом году Эрлинг побьет рекорд по количеству голов, забитых за сезон в АПЛ», – сказал нападающий « Ньюкасла».
У Холанда 14 мячей за 8 матчей АПЛ. А кто-нибудь вообще разгонялся быстрее?
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