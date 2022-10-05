«Ноттингем» может уволить исполнительного директора и главу скаутского отдела. 22 игрока перешли в клуб в трансферное окно

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Стив Купер Футбол

В руководстве «Ноттингема» ожидаются изменения из-за неудачного старта сезона.

В чемпионате Англии команда проиграла пять последних матчей с общим счетом 4:18.

В ближайшее время будет принято решение о том, останется ли в клубе главный тренер Стив Купер. Сообщалось, что его может сменить Рафаэль Бенитес.

Также покинуть «Ноттингем» могут исполнительный директор Дэйн Мерфи, а также глава скаутского отдела Энди Скотт.

Напомним, что 22 футболиста перешли в клуб по ходу трансферного окна, а общие траты на трансферы составили 150 миллионов фунтов.

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