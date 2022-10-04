Бенитес может возглавить «Ноттингем». Команда проиграла 5 матчей подряд с общим счетом 4:18

Стив Купер в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Ноттингем Форест».
Команда потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:18. В 9-м туре АПЛ она уступила «Лестеру» (0:4), занимавшему последнее место.
По данным The Telegraph, 42-летний валлиец близок к увольнению, и одним из претендентов на его место является Рафаэль Бенитес, известный по работе в «Ливерпуле». У испанца хорошие отношения с Ли Чарнли, занимающим в «Ноттингеме» должность советника.
В следующем матче «Форест» встретится с «Астон Виллой» – это случится 10 октября.