Бенитес может возглавить «Ноттингем». Команда проиграла 5 матчей подряд с общим счетом 4:18

в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Ноттингем Форест».

Команда потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:18. В 9-м туре она уступила (0:4), занимавшему последнее место.

По данным The Telegraph, 42-летний валлиец близок к увольнению, и одним из претендентов на его место является , известный по работе в «Ливерпуле». У испанца хорошие отношения с Ли Чарнли, занимающим в должность советника.

В следующем матче «Форест» встретится с «Астон Виллой» – это случится 10 октября.