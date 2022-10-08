Григорий Иванов о том, что «Урал» обогнал «Локо»: «На таблицу не смотрю. Последние победы — результат работы Гончаренко и команды»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Футбол

Президент «Урала» высказался после матча с «Химками» (2:1).

После 12 игр екатеринбуржцы занимают в таблице Мир РПЛ 12-е место.

«Была тяжелая игра. Есть какое-то опустошение. Много нервов было, пропустили гол на последних минутах. Команда очень хорошо работает. Ребята полностью выкладываются на тренировках.

Последние победы — результат работы тренера [Гончаренко] и команды. Эта работа дает результат. Нам много игр не везло», — сказал Григорий Иванов.

«Мы обогнали «Локомотив»? Я на таблицу не смотрю. Нам надо набирать очки сейчас. Весной будем смотреть, какими мы будем идти в таблице», — добавил Иванов.

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