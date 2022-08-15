Иванов об «Урале»: «Кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана? Забыл, почему Гончаренко ушел в 2015 году – старенький я, не помню»

Президент «Урала» заявил, что не помнит, почему Виктор Гончаренко ушел из команды семь лет назад.
15 августа белорусский специалист вернулся на пост главного тренера екатеринбургского клуба.
– Почему решили позвать именно Гончаренко?
– Интересный вопрос. Что значит «почему»? Ну, вот так мы решили. У нас и не было других кандидатов.
– Не было?
– Нет! Мы ни с кем, кроме Гончаренко, переговоров конкретных не вели!
– Писали про Гогниева, Юрана.
– Так это же вы писали, а не я! 128 фамилий... Я никому ничего не говорил. С Гогниевым у меня хорошие отношения. Он у нас играл. Я его ценю и уважаю, но сейчас мы сделали ставку на Виктора Михайловича.
Хотя я со Спартаком разговаривал, спросил, как у него дела. Может, в будущем поработаем вместе. Жизнь покажет. Слава Богу, что Гончаренко согласился.
– А сложно ли было его уговорить?
– Почему сложно?
– Последнее место. Слабый состав.
– Это кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана?
– Не слабый?
– Хороший! Я вмешиваться в селекцию не буду.
Если Гончаренко скажет, что нужно усиливаться, попробуем приобрести игроков. Постараемся выполнить его пожелания. А про слабый состав рассуждают те, кто в футболе никогда не работал. Пусть говорят...
– Сейчас все вспоминают его странный уход из «Урала» в 2015 году...
– Странный, не странный... Ну зачем про это? Мы ту страницу давно перевернули. Главное, что мы и тогда сохранили человеческие отношения. Теплые. И сейчас. Мы всегда с ним были на связи.
– Так почему же он тогда ушел?
– Да я забыл уже... Я уже старенький, не помню ничего. Так и напишите: старенький я (смеется), – заявил Григорий Иванов.
Гончаренко странно уволился из «Урала» 7 лет назад – исчез перед поездкой в Грозный и ничего не объяснил