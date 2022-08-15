Иванов об «Урале»: «Кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана? Забыл, почему Гончаренко ушел в 2015 году – старенький я, не помню»

Президент заявил, что не помнит, почему ушел из команды семь лет назад.

15 августа белорусский специалист вернулся на пост главного тренера екатеринбургского клуба.

– Почему решили позвать именно Гончаренко?

– Интересный вопрос. Что значит «почему»? Ну, вот так мы решили. У нас и не было других кандидатов.

– Не было?

– Нет! Мы ни с кем, кроме Гончаренко, переговоров конкретных не вели!

– Писали про Гогниева, Юрана.

– Так это же вы писали, а не я! 128 фамилий... Я никому ничего не говорил. С Гогниевым у меня хорошие отношения. Он у нас играл. Я его ценю и уважаю, но сейчас мы сделали ставку на Виктора Михайловича.

Хотя я со Спартаком разговаривал, спросил, как у него дела. Может, в будущем поработаем вместе. Жизнь покажет. Слава Богу, что Гончаренко согласился.

– А сложно ли было его уговорить?

– Почему сложно?

– Последнее место. Слабый состав.

– Это кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана?

– Не слабый?

– Хороший! Я вмешиваться в селекцию не буду.

Если Гончаренко скажет, что нужно усиливаться, попробуем приобрести игроков. Постараемся выполнить его пожелания. А про слабый состав рассуждают те, кто в футболе никогда не работал. Пусть говорят...

– Сейчас все вспоминают его странный уход из «Урала» в 2015 году...

– Странный, не странный... Ну зачем про это? Мы ту страницу давно перевернули. Главное, что мы и тогда сохранили человеческие отношения. Теплые. И сейчас. Мы всегда с ним были на связи.

– Так почему же он тогда ушел?

– Да я забыл уже... Я уже старенький, не помню ничего. Так и напишите: старенький я (смеется), – заявил .

Гончаренко странно уволился из «Урала» 7 лет назад – исчез перед поездкой в Грозный и ничего не объяснил