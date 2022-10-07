Гончаренко про 2:1 с «Химками»: «Довольны отдачей и желанием. Игра за 6 очков всегда нервозная»

прокомментировал победу над «Химками» (2:1).

«Довольны победой, это движение вперед. Тем более, с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга.

Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то игра всегда достаточно нервозная. Наверное, она должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой. И у наших ворот было жарко, и мы могли выжать гол.

Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и, к сожалению, пропустили после рикошета. Еще и в 90+ – у нас таких 5 мячей набежало. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят, – сказал тренер .