Булыкин о хороводе «Химок» в штрафной «Урала»: «Антифутбол. За руки прыгают как дети вокруг елки»

Дмитрий Булыкин остался недоволен хороводом «Химок» в штрафной «Урала».

Перед подачей углового несколько игроков «Химок» взялись за руки и начали водить хоровод, а в момент подачи бросились на свои позиции. Матч закончился победой «Урала» со счетом 2:1.

«Я бы не водил, это какой‑то антифутбол. Ладно бы разбежались в разные стороны, а так за руки прыгают как дети вокруг елки. Думаю, что это не футбол», — сказал бывший игрок «Локомотива» в эфире «Матч Премьер».