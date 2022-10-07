Булыкин о хороводе «Химок» в штрафной «Урала»: «Антифутбол. За руки прыгают как дети вокруг елки»

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Дмитрий Булыкин остался недоволен хороводом «Химок» в штрафной «Урала».

Перед подачей углового несколько игроков «Химок» взялись за руки и начали водить хоровод, а в момент подачи бросились на свои позиции. Матч закончился победой «Урала» со счетом 2:1.

«Я бы не водил, это какой‑то антифутбол. Ладно бы разбежались в разные стороны, а так за руки прыгают как дети вокруг елки. Думаю, что это не футбол», — сказал бывший игрок «Локомотива» в эфире «Матч Премьер».

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