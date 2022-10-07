«Бакаев будет основным в «Зените» через год. У него потенциал великого игрока». Кавазашвили о хавбеке

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Анзор Кавазашвили оценил перспективы хавбека «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Через год Бакаев будет основным игроком «Зенита». Ему нужно еще немного времени на адаптацию. В «Зените» много очень хороших футболистов, они тоже не хотят отдавать место на поле. Но у Бакаева потенциал великого игрока.

Как только Зелимхан подружится со всеми бразильцами, он моментально расцветет и покажет свое мастерство. Не могу сказать, что это провальный трансфер для «Зенита», он еще себя окупит», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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