«Сафонов не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять». Сторожук об истекающем контракте вратаря

Главный тренер высказался о ситуации с контрактом вратаря .

Действующее соглашение 23-летнего игрока с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы [о новом контракте] не ко мне.

Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», – сказал .