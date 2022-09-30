«Сафонов не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять». Сторожук об истекающем контракте вратаря

Теги премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Главный тренер «Краснодара» высказался о ситуации с контрактом вратаря Матвея Сафонова.

Действующее соглашение 23-летнего игрока с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы [о новом контракте] не ко мне.

Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», – сказал Александр Сторожук.

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