«Слуцкий и «Рубин» – это мазохизм. Вылетят из любительского чемпионата Татарстана и будут играть в лиге района». Губерниев о вылете казанцев из Кубка

прокомментировал вылет «Рубина» из Фонбет Кубка России.

Казанский клуб в матче 1/32 финала уступил «Волге» (1:2).

«Слуцкий и «Рубин» – это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана не то что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района. Вся ситуация в «Рубине» – как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши.

Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», – сказал Губерниев.

«Увольняйте Леню из клуба!» Фанаты «Рубина» крайне недовольны Слуцким