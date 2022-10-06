«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт: «Вопрос из разряда «Будет ли «Сити» продлевать Холанда»

предложил новый контракт.

Об этом рассказал генеральный директор клуба .

«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» – сказал Медведев.

В 7 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Кузяев забил 3 гола и сделал 1 ассист. Действующий контракт 29-летнего хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2023 года.