«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт: «Вопрос из разряда «Будет ли «Сити» продлевать Холанда»
«Зенит» предложил Далеру Кузяеву новый контракт.
Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» – сказал Медведев.
В 7 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Кузяев забил 3 гола и сделал 1 ассист. Действующий контракт 29-летнего хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2023 года.
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