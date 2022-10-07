Артета о 3:0 с «Буде-Глимт»: «Доволен победой, но «Арсенал» недостаточно доминировал»
Микель Артета считает, что «Арсенал» недостаточно доминировал над «Буде-Глимт» (3:0).
«Я очень доволен победой и сухим матчем. Но нам не хватало связи между игроками, мы недостаточно доминировали в матче, были недостаточно стабильны.
Чувствовалось, что в составе было восемь изменений. Мы были очень опасны в последней трети поля, забили хорошие голы», – сказал тренер «канониров».
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