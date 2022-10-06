«Арсенал» выиграл 9 из 10 матчей сезона, поражение – от «МЮ»
«Арсенал» выиграл девять из десяти матчей на старте сезона.
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «канониры» дома разгромили «Буде-Глимт» (3:0).
Таким образом, команда Микеля Артеты одержала две победы в двух матчах ЛЕ и семь побед в восьми играх АПЛ.
Единственное поражение на этом отрезке «Арсеналу» в 6-м туре Премьер-лиги нанес «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ и в своей группе Лиги Европы. 9 октября лондонцы примут «Ливерпуль».
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