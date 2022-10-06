«Арсенал» выиграл 9 из 10 матчей сезона, поражение – от «МЮ»

выиграл девять из десяти матчей на старте сезона.

В 3-м туре группового этапа «канониры» дома разгромили (3:0).

Таким образом, команда одержала две победы в двух матчах ЛЕ и семь побед в восьми играх .

Единственное поражение на этом отрезке «Арсеналу» в 6-м туре Премьер-лиги нанес (1:3).

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ и в своей группе Лиги Европы. 9 октября лондонцы примут «Ливерпуль».