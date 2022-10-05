Слуцкий о призывах к отставке из «Рубина»: «Нечего мне сказать. Недаром я вес наращивал столько лет, любое давление выдерживаю»

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Леонид Слуцкий высказался о вылете «Рубина» из Фонбет Кубка России.

Казанцы на стадии 1/32 финала проиграли ульяновской «Волге» (1:2), идущей на последнем месте в Мелбет Первой лиге.

 – Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

– Не было обреченности перед игрой? Такой состав – не подарок для соперника?

– Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра.

– Фанаты вывесили баннеры с призывом, чтобы вы ушли. Как восприняли?

– Нет, нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю, – сказал тренер «Рубина».

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