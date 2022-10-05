Слуцкий о призывах к отставке из «Рубина»: «Нечего мне сказать. Недаром я вес наращивал столько лет, любое давление выдерживаю»
Леонид Слуцкий высказался о вылете «Рубина» из Фонбет Кубка России.
Казанцы на стадии 1/32 финала проиграли ульяновской «Волге» (1:2), идущей на последнем месте в Мелбет Первой лиге.
– Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.
– Не было обреченности перед игрой? Такой состав – не подарок для соперника?
– Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра.
– Фанаты вывесили баннеры с призывом, чтобы вы ушли. Как восприняли?
– Нет, нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю, – сказал тренер «Рубина».
Комментарии