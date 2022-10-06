Марсьяль забил 3 гола в 3 матчах за «МЮ» в этом сезоне – все после выхода на замену

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Омония Антони Марсьяль Футбол

Антони Марсьяль забил за «Манчестер Юнайтед» во втором матче подряд.

26-летний форвард вывел свою команду вперед в игре с «Омонией» в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы (2:1, второй тайм).

В предыдущем матче против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ (3:6) француз сделал дубль.

Всего у Марсьяля три гола в трех матчах в текущем сезоне. Во всех случаях он выходил на замену.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед». Статистика Марсьяля – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные