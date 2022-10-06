Марсьяль забил 3 гола в 3 матчах за «МЮ» в этом сезоне – все после выхода на замену

забил за во втором матче подряд.

26-летний форвард вывел свою команду вперед в игре с «Омонией» в 3-м туре групповой стадии (2:1, второй тайм).

В предыдущем матче против в рамках (3:6) француз сделал дубль.

Всего у Марсьяля три гола в трех матчах в текущем сезоне. Во всех случаях он выходил на замену.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча – «Манчестер Юнайтед». Статистика Марсьяля – здесь.