Марсьяль забил 3 гола в 3 матчах за «МЮ» в этом сезоне – все после выхода на замену
Антони Марсьяль забил за «Манчестер Юнайтед» во втором матче подряд.
26-летний форвард вывел свою команду вперед в игре с «Омонией» в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы (2:1, второй тайм).
В предыдущем матче против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ (3:6) француз сделал дубль.
Всего у Марсьяля три гола в трех матчах в текущем сезоне. Во всех случаях он выходил на замену.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед». Статистика Марсьяля – здесь.
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