Гальтье об 1:1: «Результат справедлив, «Бенфика» тоже была хороша»
Главный тренер «ПСЖ» подвел итоги матча с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не могли забить. У каждой команды были хорошие моменты, оба вратаря сыграли надежно.
Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме. В каком-то смысле результат справедлив, потому что «Бенфика» тоже была хороша», – сказал Кристоф Гальтье.
Удар в касание и красивейшая дуга – так Месси забил «Бенфике». У него 8+8 в 13 матчах за «ПСЖ»
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