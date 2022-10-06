Тренер «Копенгагена» о 0:5: «Нас попросту смяли. Такое происходит со многими, кто противостоит «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Якоб Нееструп Футбол

Главный тренер «Копенгагена» подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Проигрывать 0:5 совсем не весело. Мы приехали сюда в надежде взять очки, понимая, что для этого нужно сотворить чудо. Но нас попросту смяли.

Такое происходит со многими командами, которые противостоят «Сити», – сказал Якоб Нееструп.

Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢

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