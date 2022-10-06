Обамеянг о 3:0 с «Миланом»: «Челси» постарается продолжать в том же духе»

оценил победу «Челси» над «Миланом» (3:0) в чемпионов.

«Непростая игра. «Милан» хорошо играл в первом тайме. Мы продолжили наращивать интенсивность и стали доминировать. Это придало нам уверенности.

Я чувствую себя здесь хорошо. Как я уже говорил, мои товарищи по команде и персонал клуба очень хорошо приняли меня.

Думаю, первый гол был очень важен, он дал нам сил и уверенности в игре. Мы знали, как нужно было играть с «Миланом», учитывая, что у них тоже отличные нападающие. Думаю, наша защита сегодня проделала невероятную работу.

Легче, когда выигрываешь матчи, настроение сейчас очень хорошее. Мы постараемся продолжать в том же духе», – сказал нападающий «Челси».

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