Поттер о 3:0 с «Миланом»: «Челси» нервничал в начале матча из-за желания сыграть хорошо, но потом вы увидели аппетит игроков»

поделился эмоциями после победы над в .

победил со счетом 3:0.

«Хороший вечер для нашей команды. Нам нужно было сыграть хорошо. Футболисты продемонстрировала фантастическое старание и отношение к делу. Очень важная победа.

Думаю, что мы немного нервничали в первые пять минут матча. Это связано с желанием сыграть хорошо.

Но потом вы увидели аппетит игроков. Мы установили контроль над игрой и по чуть-чуть создавали остроту у чужих ворот. Первый гол сыграл важную роль.

В начале второго тайма мы немного отступили, но хорошо это перетерпели, а второй гол дал нам передышку.

Игра на ноль, три гола. Индивидуально футболисты сыграли хорошо», – сказал главный тренер лондонского клуба.