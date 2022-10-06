Поттер о 3:0 с «Миланом»: «Челси» нервничал в начале матча из-за желания сыграть хорошо, но потом вы увидели аппетит игроков»

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Грэм Поттер поделился эмоциями после победы над «Миланом» в Лиге чемпионов.

«Челси» победил со счетом 3:0.

«Хороший вечер для нашей команды. Нам нужно было сыграть хорошо. Футболисты продемонстрировала фантастическое старание и отношение к делу. Очень важная победа.

Думаю, что мы немного нервничали в первые пять минут матча. Это связано с желанием сыграть хорошо.

Но потом вы увидели аппетит игроков. Мы установили контроль над игрой и по чуть-чуть создавали остроту у чужих ворот. Первый гол сыграл важную роль.

В начале второго тайма мы немного отступили, но хорошо это перетерпели, а второй гол дал нам передышку.

Игра на ноль, три гола. Индивидуально футболисты сыграли хорошо», – сказал главный тренер лондонского клуба.

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