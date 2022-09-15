Мбаппе о трио с Месси и Неймаром: «Мы можем решать исход матчей. «ПСЖ» должен становиться лучше, нужно работать»

высказался после победы «ПСЖ» над Хайфа (3:1) в ЛЧ.

«Было сложновато, очень жарко, но это чемпионов. Мы приехали сюда, чтобы победить и укрепить свое лидерство в группе, и мы сделали это.

Мы неплохо начали, играли интенсивно, но потом немного сбавили темп и пропустили гол. Мы хорошо отреагировали, навязали свой стиль игры и добились успеха.

Мы должны становиться лучше. Мы должны работать. Мы работаем, но нам нужны результаты, потому что из-за чемпионата мира все будет происходить очень быстро.

Преимущество – в том, наше трио [Мбаппе – Месси – ] может решать исход матчей. Надеюсь, что все мы трое продолжим забивать, потому что это будет приводить к победам», – сказал форвард парижан.