Мбаппе о трио с Месси и Неймаром: «Мы можем решать исход матчей. «ПСЖ» должен становиться лучше, нужно работать»

Килиан Мбаппе высказался после победы «ПСЖ» над «Маккаби» Хайфа (3:1) в ЛЧ.
«Было сложновато, очень жарко, но это Лига чемпионов. Мы приехали сюда, чтобы победить и укрепить свое лидерство в группе, и мы сделали это.
Мы неплохо начали, играли интенсивно, но потом немного сбавили темп и пропустили гол. Мы хорошо отреагировали, навязали свой стиль игры и добились успеха.
Мы должны становиться лучше. Мы должны работать. Мы работаем, но нам нужны результаты, потому что из-за чемпионата мира все будет происходить очень быстро.
Преимущество «ПСЖ» – в том, наше трио [Мбаппе – Месси – Неймар] может решать исход матчей. Надеюсь, что все мы трое продолжим забивать, потому что это будет приводить к победам», – сказал форвард парижан.