Андрей Талалаев: «Читаю «1984» Оруэлла, «Искусство войны» Конфуция, «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены»

рассказал, какие книги читает.

«Я из тех людей, кто читает одновременно несколько книжек. Сегодня это «1984» Джорджа Оруэлла, «Искусство войны» Конфуция (традиционно авторство приписывается китайскому стратегу Сунь Цзы – прим. Sports.ru), «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» Джима Афремова и «Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле» Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Вот такой набор.

Недавно за сутки проглотил книгу, которую в соавторстве с Чарльзом Батлером написал Боб Боумэн – тренер Майкла Фелпса. Называется «Золотые правила. Стань чемпионом в том, что ты делаешь». Очень интересно!

Основная мысль – надо четко разделять цели и каждодневные задачи. А то у нас многие спортсмены либо не прикладывают особых усилий для осуществления своей мечты, либо, наоборот, хотят сразу сделать широкий шаг – и рвут штаны. Ориентиры нужны.

Но еще важнее осознавать, что для их достижения необходим огромный пласт работы. Изо дня в день! Если человек это понимает, рано или поздно придет результат. Яркий пример – . В «Ахмате» нам удалось ему помочь – и карьера парня пошла вверх», – сказал бывший тренер «Ахмата».

Талалаев о лидерах: «Чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать. Надо дать время, чтобы они выросли, и тогда игрок будет ими трясти»