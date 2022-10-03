Маурисио: «Кадыров подарил бутсы с бриллиантами на ужине в резиденции – я офигел. Для меня этот подарок дорог в душевном плане»

Экс-хавбек рассказал о щедром подарке главы Чечни Рамзана Кадырова.

– Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри, офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!»

Эти бутсы до сих пор хранятся у меня – лежат дома в сейфе.

– Сколько такие бутсы могут стоить?

– Честно, не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь.

Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек, это бесценно, – отметил 33-летний футболист .