Трент забил 6 голов со штрафных с сезона-2016/17 – больше всех в «Ливерпуле» за этот период

Трент Александер-Арнолд забил очередной гол со штрафного.
Защитник «Ливерпуля» открыл счет на 7-й минуте матча против «Рейнджерс» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
С начала сезона-2016/17 англичанин забил 6 мячей со штрафных. Ни один другой игрок «красных» не достиг такой отметки за этот период.
Трент стал первым с 2014 года игроком мерсисайдцев, забившим гол со штрафного в матче Лиге чемпионов. Последним игроком клуба, которому это удавалось, был Стивен Джеррард – он забил в ворота «Базеля» (1:1) в декабре 2014 года.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Рейнджерс».