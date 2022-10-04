Трент забил 6 голов со штрафных с сезона-2016/17 – больше всех в «Ливерпуле» за этот период

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд забил очередной гол со штрафного. 

Защитник «Ливерпуля» открыл счет на 7-й минуте матча против «Рейнджерс» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

С начала сезона-2016/17 англичанин забил 6 мячей со штрафных. Ни один другой игрок «красных» не достиг такой отметки за этот период.

Трент стал первым с 2014 года игроком мерсисайдцев, забившим гол со штрафного в матче Лиге чемпионов. Последним игроком клуба, которому это удавалось, был Стивен Джеррард – он забил в ворота «Базеля» (1:1) в декабре 2014 года.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Рейнджерс».

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