Гризманн в старте «Атлетико» 2-й раз за сезон – против «Брюгге» в ЛЧ. В 8 матчах сезона из 10 он выходил после 60-й минуты

Антуан Гризманн выйдет на матч «Атлетико» с первых минут второй раз в сезоне.
Нападающий попал в стартовый состав мадридской команды на игру с «Брюгге» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого в текущем сезоне француз выходил в старте лишь однажды – на матч с «Реалом» в Ла Лиге (1:2).
В 8 из 9 прошедших матчей в сезоне Гризманн выходил после 60-й минуты. Сообщалось, что «Атлетико» выпускает Антуана на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов евро «Барселоне» за него по окончании сезона.
С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.