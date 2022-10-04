«Симеоне на уровне Фергюсона и Венгера. Уважаю то, как развивается «Атлетико» при нем». Тренер «Брюгге» о Диего

Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс высоко оценил работу Диего Симеоне в «Атлетико».
«Атлетико» – очень опасная команда, обладающая высоким уровнем мастерства. Для нас это очередная серьезная проверка.
Симеоне – один из лучших тренеров за последние годы. Я ставлю его на уровень Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.
Речь сейчас идет не о стиле игры, а о том, как под его руководством развивается клуб. Весь «Атлетико» перенял его стиль, в том числе молодежные команды. Я отношусь к подобному с огромным уважением», – сказал Хуфкенс.
«Брюгге» и «Атлетико» сыграют в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов сегодня, 4 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.