Гризманн о выходах после 60-й минуты: «Хочу большего. Благодарен Богу за то, что я в «Атлетико»

ответил на вопрос о своих выходах после 60-й минуты за .

«Атлетико» стабильно выпускает француза на замену только после 60-й минуты. Сообщалось, что это делается, чтобы не платить 40 млн евро «Барсе».

В матче Лиги чемпионов с Гризманн забил на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, точно пробив головой после углового.

«Все так, как есть, это не в моих руках. Я благодарен Богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива.

Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю.

Я чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь и просто хочу играть и отдавать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков», – сказал форвард.