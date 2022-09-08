Гризманн о выходах после 60-й минуты: «Хочу большего. Благодарен Богу за то, что я в «Атлетико»

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Антуан Гризманн ответил на вопрос о своих выходах после 60-й минуты за «Атлетико».

«Атлетико» стабильно выпускает француза на замену только после 60-й минуты. Сообщалось, что это делается, чтобы не платить 40 млн евро «Барсе».

В матче Лиги чемпионов с «Порту» Гризманн забил на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, точно пробив головой после углового.  

«Все так, как есть, это не в моих руках. Я благодарен Богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива.

Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю.

Я чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь и просто хочу играть и отдавать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков», – сказал форвард.

 

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