Каррагер о Магуайре: «Критика переросла в издевательства. Но он добился с Англией того, чего не смогли Терри и Фердинанд»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает чрезмерной критику в адрес .

«Сейчас вопрос в том, что с его уверенностью в себе. В его адрес слишком много критики, она уже переросла в издевательства. Да, все дошло именно до этого, особенно в соцсетях.

Критики уже практически высмеивают игрока. Но следует подумать о том, чего он добился, особенно в футболке сборной .

и – одни из лучших центральных защитников в истории . Но они не добились того, чего добился Магуайр с Англией, не выходили в полуфинал и финал.

Я знаю, что футбол – командная игра, знаю, что Магуайр не настолько хорош, как эти двое. Но он многого добился с Англией», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.