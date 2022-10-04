Каррагер о Магуайре: «Критика переросла в издевательства. Но он добился с Англией того, чего не смогли Терри и Фердинанд»

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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает чрезмерной критику в адрес Харри Магуайра.

«Сейчас вопрос в том, что с его уверенностью в себе. В его адрес слишком много критики, она уже переросла в издевательства. Да, все дошло именно до этого, особенно в соцсетях.

Критики уже практически высмеивают игрока. Но следует подумать о том, чего он добился, особенно в футболке сборной Англии.

Джон Терри и Рио Фердинанд – одни из лучших центральных защитников в истории АПЛ. Но они не добились того, чего добился Магуайр с Англией, не выходили в полуфинал и финал.

Я знаю, что футбол – командная игра, знаю, что Магуайр не настолько хорош, как эти двое. Но он многого добился с Англией», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

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