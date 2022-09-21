«Атлетико» не думает об отставке Симеоне, несмотря на 8 очков отставания от «Реала» в Ла Лиге. Тренеру доверяют

«Атлетико» доверяет Диего Симеоне, несмотря на неуверенный старт сезона.

У мадридского клуба два поражения и ничья в шести матчах этого розыгрыша . В этих играх команда забила десять голов и пропустила шесть. Сейчас «рохибланкос» уступают восемь очков лидирующему «Реалу» и на три балла отстают от зоны Лиги чемпионов.

Кроме того, «Атлетико» уступил «Байеру» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов, что осложнило борьбу за выход в плей-офф турнира.

Как пишет As, руководство мадридского клуба не сомневается в Диего Симеоне. Вопрос об отставке 52-летнего специалиста с поста тренера не поднимается. У Симеоне такой же кредит доверия, как и на старте сезона.

Однако в случае, если этот сезон сложится для «Атлетико» неудачно, клуб может рассмотреть возможность назначения нового тренера. А по ходу сезона «Атлетико» намерен оказывать Симеоне максимальную поддержку.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. В качестве тренера он дважды побеждал с клубом в Ла Лиге, по два раза брал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, при Симеоне «Атлетико» дважды выходил в финал Лиги чемпионов.