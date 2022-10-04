Малком: «В России открытые и веселые люди. Русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа»

рассказал о том, что его поразило в России.

«Я знал не очень много о самой стране, но внимательно следил за чемпионатом мира-2018. Друзья, которые приезжали на турнир в качестве болельщиков, рассказывали потом, какие красивые тут города и приятные люди. Так что я просто надеялся увидеть подтверждение их слов, и мои ожидания оправдались.

Моя семья всегда поддерживала меня во всех решениях, и переезд в Россию не стал исключением. Конечно, мама, как и все мамы, до сих пор переживает и просит, чтобы я хорошо ел и одевался теплее (улыбается). Но я всегда успокаиваю ее, говорю, что со мной живет настоящий шеф-повар, который никогда не оставит меня голодным. Моя девушка сразу же приехала со мной в Петербург, и ей, как и мне, тут очень нравится.

У меня было не так много возможностей познакомиться со страной, потому что на выезде особо не до прогулок: настраиваешься на матч, почти все время проводишь в отеле. Несколько раз, когда выпадали выходные, мы с моей девушкой ездили в Москву, гуляли по Красной площади, заходили в магазины. Было интересно!

Что поразило меня в России? Как ни странно, жара! Летом тут бывает так жарко, как не бывает в Бразилии. Возможно, тут пекло тяжелее переносится, потому что климат не такой влажный, как у меня на родине.

Второе – снег. Мне всегда хотелось узнать, что это вообще такое, какой он на ощупь? И оказалось, что это крутая штука! В Бразилии его, конечно, не найти, там температура не опускается ниже плюс 20 градусов.

Ну и третье: открытые и веселые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа, они готовы сделать все, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься», – сказал полузащитник .