Кузяев о голе «Ростову»: «У нас с Малкомом уже сыгранная связка: я забегаю, и он дает мне на ход»

высказался после победы «Зенита» над (3:1) в Мир .

– Насколько тяжело «Зениту» дались эти три очка?

— Дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда в целом очень хорошая, несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов.

— Вы появились на поле на 64-й минуте, а через минуту уже был забит последний гол. Совпадение?

— До второго забитого гола я ни разу не коснулся мяча, так что без моего участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много атаковали и владели преимуществом. Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.

— Можно пару слов про ваш гол и празднование, кажется, в стиле Роналду?

— Хочу отметить отличный пас . У нас уже сыгранная связка: я забегаю, и он дает мне на ход. Он действительно классный дал пас.

По поводу празднования: как-то спонтанно произошло. Иногда вообще не праздную, всегда по-разному происходит. Даже не знаю, что добавить, – сказал хавбек .

Отрыв «Зенита» уже +6. «Ростов» качественно рубился час, но проиграл – впервые в сезоне