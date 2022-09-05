«Поздравляю главного болельщика – героя России Рамзана Кадырова. «Ахмат» – сила!» Даудов о победе над «Локо»

Президент «Ахмата» поздравил и команду с победой над .

Команда из Грозного одержала победу со счетом 2:1 в рамках Мир РПЛ.

«В Москве завершилась встреча 8-го тура Премьер-лиги между футбольными клубами «Локомотив» и «Ахмат».

В этом интересном, захватывающем матче наша команда, играя больше часа в меньшинстве, выиграла со счетом 2:1. Голы забили Мохамед Конате и Лечи Садулаев.

С важной победой родного клуба я поздравляю самого главного болельщика, моего дорогого брата, главу Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, футболистов, тренерский штаб, всех фанатов.

Третий сезон подряд «Ахмат» добивается победы над «Локомотивом» на его поле, при том, что железнодорожники редко терпят поражений на своем стадионе.

Сегодня наши футболисты были лучшими по многим показателям и одержали заслуженную победу. Я поздравляю ребят, желаю им хорошей подготовки и удачи в домашнем матче 10 сентября. «Ахмат» – сила!» – написал .

«Локо» больше часа был в большинстве, но все равно проиграл. «Ахмату» помог вратарь, которого вернули из дубля