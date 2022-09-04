Тен Хаг о Каземиро в запасе: «Ему нужно привыкнуть к моему футболу. Другая причина – игра Мактомини»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил выбор состава на 6-й тур АПЛ.

Манкунианцы сыграют с «Арсеналом», начало матча – в 18:30 по московскому времени.

«Три победы подряд придают дополнительную уверенность в своих силах. Команда выигрывает и верит в то, что ей по силам это делать. Когда мы правильно относимся к делу, нас тяжело одолеть.

Антони знаком со стилем, в котором мы хотим играть, с требованиями и ожиданиями. Он может создавать угрозу в ситуациях один на один, обладает высокой скоростью, и поэтому выбор сделан в его пользу.

Каземиро в команде новичок, ему нужно адаптироваться и привыкнуть к моему футболу. Другая причина [того, что он на скамейке] – отличная игра Скотта Мактомини», – заявил тен Хаг.

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