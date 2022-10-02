Томас Бах выразил соболезнования в связи с трагедией на футбольном матче в Индонезии: «Мои мысли с семьями и друзьями жертв»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования в связи с трагедией на футбольном матче в Индонезии.

Сообщалось, что не менее 174 болельщиков погибли в результате давки и столкновений с правоохранителями на матче чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3).

«Мои мысли с семьями и друзьями жертв ужасной давки на футбольном стадионе в Индонезии», – заявил Бах.

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