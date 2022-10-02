Карпин о том, станет ли «Зенит» чемпионом: «Мне по барабану вот это «верите и не верите». Мне о «Ростове» думать надо»

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Валерий Карпин резко ответил на вопрос о шансах «Зенита» на чемпионство.

«Ростов» сегодня уступил «Зениту» со счетом 1:3 в Мир РПЛ.

– У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит» не станет чемпионом?

– Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать.

– «Зенит» сыграл почти со всеми топ-командами, но в РПЛ все еще без поражений. Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? И можно ли?

– «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат, – сказал тренер «Ростова».

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