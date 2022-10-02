Циннбауэр после 4 поражений подряд в РПЛ: «Чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Йозеф Циннбауэр Футбол

Главный тренер «Локомотива» высказался после матча с «Уралом» (2:4).

Москвичи потерпели 4-е поражение подряд в Мир РПЛ.

— Ощущаете ли вы доверие от руководства?

— К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть, в концовке.

Возможно, игроки расслабились после матча с «Химками». Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» серьезный соперник, – сказал Йозеф Циннбауэр.

Кошмар «Локо» в деталях: 4 гола от «Урала», 1 очко до зоны вылета, худший старт за 19 лет

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