Циннбауэр после 4 поражений подряд в РПЛ: «Чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня»

Главный тренер «Локомотива» высказался после матча с «Уралом» (2:4).

Москвичи потерпели 4-е поражение подряд в Мир .

— Ощущаете ли вы доверие от руководства?

— К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть, в концовке.

Возможно, игроки расслабились после матча с «Химками». Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» серьезный соперник, – сказал .

Кошмар «Локо» в деталях: 4 гола от «Урала», 1 очко до зоны вылета, худший старт за 19 лет