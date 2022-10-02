Тренер «Оренбурга» Личка о 4:1: «Результат – мечта, ведь «Сочи» — вице‑чемпион»

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Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча с «Сочи» (4:1) в Мир РПЛ.

«Отличный результат для нас, можно сказать, мечта, потому что «Сочи» — вице‑чемпион страны. Хорошие игроки ушли из команды, но осталось Юсупов, Нобоа, Терехов.

Для нас это отличный результат после игры с «Динамо» в Кубке России. Я очень рад сегодняшней победе, но мы двигаемся дальше. Послезавтра уже надо работать и смотреть на следующие матчи.

Мы все обсуждаем с тренерским штабом, разговариваем и работаем вместе. Также разговариваю с игроками. Тренировочный процесс идет как всегда, но после выхода в РПЛ мы тренируемся более интенсивно и проводим больше анаэробной работы.

Есть вещи, которые нужно добавить. Физическое состояние важно, но также для меня важно ментальное состояние игроков и их подготовка», – сказал Марцел Личка.

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