Главный тренер подвел итоги матча с «Сочи» (4:1) в Мир .

«Отличный результат для нас, можно сказать, мечта, потому что — вице‑чемпион страны. Хорошие игроки ушли из команды, но осталось Юсупов, Нобоа, Терехов.

Для нас это отличный результат после игры с «Динамо» в Кубке России. Я очень рад сегодняшней победе, но мы двигаемся дальше. Послезавтра уже надо работать и смотреть на следующие матчи.

Мы все обсуждаем с тренерским штабом, разговариваем и работаем вместе. Также разговариваю с игроками. Тренировочный процесс идет как всегда, но после выхода в РПЛ мы тренируемся более интенсивно и проводим больше анаэробной работы.

Есть вещи, которые нужно добавить. Физическое состояние важно, но также для меня важно ментальное состояние игроков и их подготовка», – сказал .

«Оренбург» удивляет: подписали пять латиноамериканцев и эффектно играют в атаке. Как сложился новый стиль?